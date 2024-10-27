Российское посольство в Шри-Ланке обратилось к гражданам РФ, находящимся на острове, с предупреждением о массовых проверках документов иностранных граждан. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии, посольство призвало россиян убедиться в актуальности своих виз и разрешений на работу.

Посольство также подтвердило недавний арест российской семьи в районе города Канди. Семья проживала на Шри-Ланке почти год, нарушив местные миграционные правила. В дипмиссии отметили, что уже зафиксированы случаи задержаний граждан РФ за серьёзные нарушения миграционного законодательства.

В связи с этим всех россиян, находящихся на территории Шри-Ланки, просят проверить свои визовые документы и, при необходимости, продлить их или получить соответствующие разрешения у миграционных властей страны. Посольство также настоятельно рекомендует сообщать им о таких случаях.

Ранее газета Daily Mirror сообщала о задержании в центральной провинции Шри-Ланки российской пары за нарушение визового режима. Туристическая полиция арестовала 39-летнего мужчину и 32-летнюю женщину за незаконное пребывание и передала их полиции Канди для дальнейшего разбирательства.