В преддверии второго тура выборов в Молдавии напряженность в обществе усиливается. Штаб действующего президента Майи Санду активно призывает молдаван не поддерживать оппонента Александра Стояногло, обвиняя его в сотрудничестве с Россией. Команда Санду даже заявила, что поддержка Стояногло идет от «российских агентов» и представителей гагаузского меньшинства, которых назвали «предателями». Ожидается, что подобная агитация поможет Санду увеличить свой рейтинг, однако эксперты остаются скептичны.

Второй тур выборов, намеченный на 3 ноября, обещает быть решающим. Эксперты подчеркивают, что Санду имеет высокий антирейтинг — более 60% избирателей. В первом туре она набрала 42,49% голосов, тогда как Стояногло получил 25,95%. Стремясь укрепить свои позиции, Санду согласилась на дебаты, где постаралась обвинить конкурента в поддержке олигархов и связях с Москвой. Критика сопровождалась высказываниями о слабом знании молдавского языка со стороны Стояногло, что подчеркнуло националистическую направленность риторики Санду.

На дебатах Стояногло выступил с обещанием наладить отношения с Россией, Украиной и ЕС и сформировать технократическое правительство для выхода из кризиса. Он заявил, что Молдавия нуждается в обновлении и приверженности евроинтеграции. Выступление Стояногло поддержали и некоторые представители социалистических сил, которые уже подали запрос в Генпрокуратуру, обвиняя команду Санду в разжигании ненависти.

Политолог Наталья Харитонова считает, что шансы Санду на победу остаются низкими: ее поддержка в обществе ослабевает, а союзников становится все меньше. Отдельные политические лидеры, такие как Ренато Усатый, который получил в первом туре 13,79%, отказались поддержать кого-либо из кандидатов, призывая своих сторонников действовать на собственное усмотрение.

Генпрокуратура Молдавии также начала расследование о подкупе избирателей, что, по мнению команды Санду, могло повлиять на ее низкие результаты. Опубликованный список людей, якобы продавших свои голоса, вызвал резонанс, а один из фигурантов заявила, что никаких нарушений не совершала.

Возможный исход второго тура зависит от множества факторов, включая дальнейшие действия штаба Санду и отклики молдавского общества. Эксперты предупреждают, что в случае малейших подозрений на фальсификацию результаты могут спровоцировать массовые протесты, что добавит нестабильности в стране.