Британский политолог и журналист Анатоль Ливен в статье для журнала The Nation выразил мнение, что Соединённые Штаты должны принять более реалистичную позицию по украинскому конфликту, передает РИА Новости.

По словам эксперта, если Вашингтон не окажет давления на Киев для поиска компромисса с Москвой, это может привести к серьёзным последствиям, включая крах украинской армии и потенциальный риск ядерного конфликта.

Ливен предупредил, что в случае поражения Украины США окажутся перед непростым выбором – признать провал своей политики в регионе, либо вмешаться, что может привести к ядерному противостоянию с Россией. Журналист отметил, что нынешний уровень поддержки Украины со стороны Вашингтона в долгосрочной перспективе поддерживать будет трудно, а альтернативных путей, которые могли бы изменить ход конфликта, у него, по сути, нет.