В пригороде Екатеринбурга охота закончилась трагедией – 60-летний мужчина, отправившийся в лес с 35-летним зятем, случайно выстрелил в него из карабина Blaser R8. О подробностях происшествия сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчины отправились в лес на квадроцикле, планируя провести охоту и оставить кормушки для диких животных. После ночи в охотничьем домике они решили проверить установленные кормушки. Уже вечером, при слабом освещении, зять потерял фонарик и остановил транспортное средство.

Он отошел от квадроцикла и попросил тестя помочь с освещением. В этот момент тесть, выйдя из квадроцикла, случайно нажал на спусковой крючок карабина. Пуля попала зятю в спину, в район правой лопатки. Ранение оказалось смертельным.

Полиция задержала 60-летнего мужчину, который на допросе пояснил, что произошедшее стало результатом несчастного случая. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, максимальное наказание по которой составляет до двух лет лишения свободы. На время расследования мужчина находится под подпиской о невыезде.