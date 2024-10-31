В четверг, 31 октября 2024 года, клиенты «Т-Банка» столкнулись с серьезными техническими проблемами: мобильное приложение и личный кабинет стали недоступны для многих пользователей по всей России.

Ситуация вызвала бурное обсуждение в социальных сетях и стала источником множества вопросов. Официальные представители банка пока не дали точных объяснений, но сообщили, что специалисты уже работают над устранением неполадок. Между тем, непосредственно перед началом технического сбоя Т-Банк объявил об улучшении условий по рублевым вкладам, повышая ставки по депозитам с 31 октября.

Массовые жалобы на сбой

С 31 октября 2024 года пользователи массово жалуются на проблемы с доступом к приложениям Т-Банка.

Сервис «Сбой.рф» зафиксировал более 8000 жалоб, основная часть из которых касается невозможности войти в мобильное приложение и личный кабинет Т-Банка. Среди жалоб выделяются проблемы с мобильным приложением (81% пользователей), личным кабинетом (9%) и общими сбоями (3%). Что примечательно, впоследствии “лёг” и сам сервис, позволяющий проверять доступность тех или иных веб-сервисов.

Проблемы с доступом к Т-Банку: в чем причины?

Пользователи сообщают о бесконечной загрузке при попытке входа, а также о надписи: «Вход в приложение может работать нестабильно. Уже исправляем».

Официальных комментариев по поводу причин сбоя от Т-Банка пока не поступало, однако сбоем затронуты пользователи по всей России, что указывает на масштабный характер проблемы.

География и масштаб сбоя

Особенно активно жалобы поступают от жителей Москвы и Новосибирска, где приложение не работает уже несколько часов.

Пользователи также сообщают о схожих проблемах с доступом к другим сервисам, включая TikTok, который также испытывает технические неполадки.

Почему сбои случаются и как действовать пользователям?

Причины сбоев в приложениях могут быть различными — от технических работ на стороне банка до перебоев в работе серверов.

Чтобы минимизировать неудобства, пользователям рекомендуется временно воздержаться от попыток входа и дождаться официального объявления об устранении проблем.

Повышение ставок по вкладам: хорошие новости от Т-Банка

На фоне технических проблем Т-Банк также сообщил о новых условиях по рублевым вкладам, вступающих в силу с 31 октября 2024 года.

Вклады на срок от 2 до 24 месяцев теперь доступны с увеличенной процентной ставкой, достигающей 24% годовых при капитализации. Изменения касаются всех депозитов, открытых с 31 октября или позже.

UPDATE: Примерно через час после выхода нашей статьи сбои практически прекратились, а при попытке зайти в приложение пользователи видят “системку”, сообщающую, что ситуация была исправлена. Также приложение предлагает свежее обновление, которое помимо прочего несёт в себе новый функционал – прикрепление “открыток” к переводам.