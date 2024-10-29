Полномочиями по ограничению продажи алкоголя в Вологодской области наделены местные власти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Telegram-каналом SHOT. Такое заявление последовало в ответ на обсуждение инициативы вологодского правительства, предложившего ограничить время реализации спиртного всего двумя часами в день – с 12 до 14 часов.

Песков отметил, что региональные власти вправе самостоятельно регулировать такие вопросы.

Между тем, депутат Госдумы и заместитель председателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный высказался против резких ограничений на продажу алкоголя на федеральном уровне. Он подчеркнул, что хотя проблема алкоголизма в стране значима, предложенные меры в их текущем виде малопригодны для её решения.

Куринный убеждён, что с алкоголизмом необходимо бороться постепенно, тщательно продумывая шаги. По его мнению, действия властей Вологодской области выглядят как неожиданная и излишне резкая мера, которая вряд ли даст положительные результаты.

Ситуация в Вологодской области, по словам губернатора Георгия Филимонова, действительно требует решительных шагов. Филимонов рассказал, что введение таких ограничений стало реакцией на тревожные показатели – за год численность населения области уменьшилась на 7,5 тысяч человек, и при этом 71% смертей среди трудоспособного населения связаны с алкоголем. Губернатор подчёркивает, что принятие этого закона было взвешенным и крайне важным шагом в борьбе за здоровье населения.