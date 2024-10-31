Святейший Патриарх Кирилл выразил мнение о том, что Россия может предоставить убежище христианам, которые чувствуют себя оттесненными от западных обществ с их либеральными ценностями. На заседании Бюро президиума Всемирного русского народного собора, прошедшем 31 октября 2024 года, он заявил, что Россия обладает уникальной возможностью стать духовной крепостью для верующих, стремящихся к жизни в соответствии с высокими нравственными идеалами и традиционными христианскими ценностями.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что в России основополагающими принципами жизни могут стать не современные либеральные псевдоценности, а традиционные, нравственные установки и законы, которые считаются божественными. По его словам, уже наблюдается миграция настоящих христиан, которых он описал как консервативных верующих, искренне не принимающих те нормы, которые в западных обществах приравнивают грех к обыденности.

Предстоятель Русской Православной Церкви выразил обеспокоенность по поводу того, что превращение греха в норму жизни может быть признаком приближения апокалипсиса. Он утверждает, что такое развитие событий открывает двери к катастрофическим последствиям для духовного состояния общества.