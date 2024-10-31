В ходе заседания Бюро президиума Всемирного русского народного собора 31 октября 2024 года, Патриарх Кирилл выразил свою озабоченность по поводу текущих тенденций в системе образования России. Он обратил внимание на растущее влияние неоязыческих учений в школьной программе и возможное падение качества образования.

Патриарх особо подчеркнул, что в некоторых регионах России государственные школы начали внедрять празднование Хэллоуина под маской славянского народного праздника, переименовав его в “Велесову ночь”. По его словам, это не только искажает национальную историю, но и умаляет роль христианства в формировании государственности, представляя угрозу настоящим ценностям русской культуры.

Кирилл также выразил тревогу относительно снижения уровня школьного образования, особенно в аспектах грамотности и способности молодежи четко и логично выражать свои мысли как устно, так и письменно. Он считает, что текущее поколение молодых людей зачастую не владеет этими важными умениями.

В заключение своего выступления, Патриарх подчеркнул необходимость внимательно относиться к новым тенденциям в языке и общении среди молодежи. Он предостерег от бездумного принятия новых идей и выражений, которые могут быть неприемлемы и потенциально вредны, учитывая, что сегодняшняя молодежь формирует будущее общество.