Палеонтологи из Открытого университета вместе со специалистами Национального музея Шотландии обнаружили и описали новый вид древнего таракана, найденного в ходе раскопок в британском Глостершире. Результаты их работы были опубликованы в научном журнале Papers in Palaeontology.

Новый вид получил название Alderblattina simmsi и относится к семейству Rhipidoblattinidae. Этот таракан обитал в начале юрского периода, примерно 180 миллионов лет назад. Ученые отметили уникальную особенность A. simmsi необычную окраску крыльев, что крайне редко встречается среди тараканов мезозоя и является вторым таким случаем на сегодняшний день.

Для детального изучения образца использовались различные методы освещения, включая ультрафиолетовые лучи, а также стереоскопические фотографии. Применение этанола позволило создать и влажные, и сухие изображения крыльев, что помогло разглядеть мельчайшие особенности их структуры и цветовых узоров, необходимых для идентификации вида.

Кроме того, команда ученых использовала специализированные программы для моделирования воздушных потоков вдоль крыла насекомого. Эти симуляции, наряду с линейными чертежами крыла, дали исследователям возможность более точно понять аэродинамические особенности древнего насекомого.

Ученые также предположили, что необычная окраска крыльев A. simmsi могла возникнуть под влиянием эволюционных изменений, связанных с климатом. Этот вывод был сделан на основании данных по изотопам кислорода и других исследований, показывающих, как климатические условия мезозоя могли повлиять на развитие окраски у древних насекомых.