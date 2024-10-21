В городе Курахово, расположенном на западе Донецкой области, военнослужащие 116-й отдельной бригады территориальной обороны Украины подняли бунт. Они отказались подчиняться командам и были отправлены в Сумскую область. Об этом сообщает испанское издание Pais.

Сведения о происшествии предоставил офицер 119-й бригады территориальной обороны по имени Александр. По его словам, массовое неповиновение в рядах 116-й бригады произошло во время их нахождения на позициях в Курахово. В результате солдат переправили в Сумы, где продолжаются боевые действия на границе с Курской областью России, передает РИА Новости.

Ранее российское Министерство обороны сообщило, что авиационные и артиллерийские подразделения нанесли удары по позициям украинских войск в Курской области. В числе пораженных целей фигурировала и 116-я бригада, упомянутая в отчете ведомства.