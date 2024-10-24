Российские Вооруженные силы использовали одну из самых мощных фугасных авиабомб — ФАБ-3000 — во время удара по украинским позициям в Курахово, расположенном на территории Донецкой народной республики. Атака привела к ликвидации почти 50 украинских военнослужащих.

Как уточняется в заявлении Министерства обороны РФ, целью удара был временный пункт размещения подразделения “Птицы Мадяра”, управляющего беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Массивная авиабомба уничтожила операторов дронов, инструкторов и семь единиц техники, включая вооружение. Информацию о местоположении украинских войск удалось собрать благодаря разведывательным БПЛА, которые передали координаты для нанесения удара. Все это было зафиксировано на видео, сопровождаемое комментарием «отлетались».

ФАБ-3000 — это оружие, способное нанести огромные разрушения. Как отметил военный эксперт Василий Дандыкин, радиус поражения этой авиабомбы охватывает площадь, эквивалентную нескольким футбольным полям. Это мощное средство не только физически уничтожает врага, но и оказывает психологическое воздействие, подрывая моральный дух противника. По словам Дандыкина, такие бомбы применяются исключительно после тщательной разведки, когда установлено, что в зоне удара нет мирного населения.

Вес ФАБ-3000 составляет три тонны, а её боезаряд способен пробивать серьезные укрепления. Она оснащена модулем планирования и коррекции, который позволяет бомбе преодолевать расстояние до 80 километров без участия самолета. Это даёт возможность авиации избегать поражения средствами противовоздушной обороны противника.

Дандыкин подчеркнул, что ФАБ-3000 применяется в случаях, когда требуется уничтожить хорошо укрепленные объекты, тяжелую технику и бронемашины противника. Мощь взрыва не только разрушает цель, но и вызывает контузии у тех, кто находится в зоне действия, но не попал под прямое поражение осколками. На данный момент это один из самых мощных боеприпасов, которые применяет российская авиация.

В июле 2023 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о намерении России увеличить производство таких авиабомб, включая ФАБ-3000, оснастив их модулями планирования и коррекции. По его словам, производство было возобновлено, а специалисты продолжают работать над улучшением характеристик боеприпасов, чтобы повысить их эффективность в боевых условиях.