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Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил в беседе с РИА Новости, что правительство Украины может пасть в любой момент. По его мнению, киевские власти настолько уязвимы, что их стабильность может быть нарушена буквально от «дуновения сильного ветра».

Австралийский активист также указал на трудности, с которыми сталкиваются Соединённые Штаты. Он отметил, что контроль США над ситуацией в мире начинает ослабевать, особенно на фоне обострения на Ближнем Востоке после недавних ударов Израиля по Ирану.

«Америка сталкивается с серьёзными вызовами. А тем временем, на Украине нынешняя власть может рухнуть буквально в любую секунду», — подчеркнул Шиптон, выражая скептицизм относительно устойчивости украинского правительства.

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