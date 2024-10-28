Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил в беседе с РИА Новости, что правительство Украины может пасть в любой момент. По его мнению, киевские власти настолько уязвимы, что их стабильность может быть нарушена буквально от «дуновения сильного ветра».

Австралийский активист также указал на трудности, с которыми сталкиваются Соединённые Штаты. Он отметил, что контроль США над ситуацией в мире начинает ослабевать, особенно на фоне обострения на Ближнем Востоке после недавних ударов Израиля по Ирану.