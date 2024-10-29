На смену морозам и снегопадам зимой особенно хочется тепла и солнца. Приближающийся Новый год — отличная возможность сменить обстановку, отдохнуть и забыть на время о зимних холодах. Если выбор направления для новогоднего путешествия ещё не сделан, опытный путешественник Александр Миронов, посетивший более 50 стран, делится рекомендациями для любителей тёплого отдыха, передает журнал “Вокруг света”.

1. Таиланд

Таиланд сильно изменился за последние годы, постепенно становясь более коммерческим. Тем не менее, для отдыхающих он остаётся местом, где можно найти все удобства и развлечения на любой вкус. Если сравнивать с Шри-Ланкой, Таиланд предлагает более развитую инфраструктуру и богатый выбор товаров и услуг. Однако важно помнить, что вместе с развитием туризма местные жители тоже начинают смотреть на туристов как на источник дохода, что, по мнению путешественника, может снижать искренность приёма.

2. Мальдивы

Если мечтаете о райском отдыхе среди белых пляжей и бирюзового моря, Мальдивы — ваш выбор, советует Александр. Российских туристов здесь много, а значит, языковой барьер будет минимальным. На Мальдивах акцент делается на активном пляжном отдыхе: здесь можно заняться дайвингом, снорклингом, серфингом или рыбалкой. Однако для тех, кто ищет разнообразия, отдых на Мальдивах может показаться ограниченным, ведь большинство курортов ориентированы именно на пляжные развлечения.

3. Шри-Ланка

Тем, кто предпочитает мягкий климат вместо палящего солнца, подойдёт Шри-Ланка. Если хочется тепла, лучше ехать туда в феврале или марте, так как зимой здесь царит комфортная температура. Здесь вас ждёт дружелюбное местное население и вкусные морепродукты, хотя выбор продуктов может быть скромнее, чем в других популярных азиатских странах. Для отдыха вдали от шума, среди пальм и океана, Шри-Ланка — отличный выбор. Однако любителям шопинга и цивилизации стоит рассмотреть другое направление, так как здесь придётся преодолевать значительные расстояния, чтобы добраться до крупных магазинов.

Где от отдыха зимой лучше отказаться

Александр предостерегает от поездок в Турцию и на Кипр зимой: погода здесь холодная, море не радует тёплыми волнами, а в бассейне, скорее всего, будет некомфортно купаться. Бали также может разочаровать из-за сезонных дождей — вместо отдыха на пляже, туристам придётся довольствоваться видом на тропический дождь из окна отеля.

Неплохо подойдут для отпуска на Новый год также Индия, Малайзия и Вьетнам, где зимой стоит теплая и комфортная погода.