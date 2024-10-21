Неожиданным сюрпризом стало утро понедельника для Киева: без предварительных анонсов в украинскую столицу прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Главная цель его визита раскрылась во время встречи с Владимиром Зеленским, когда глава Пентагона заявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов. В этот пакет входят боеприпасы, техника и вооружение, однако многие детали вызвали вопросы.

Остин уточнил, что выделенные средства пойдут на обеспечение Украины артиллерийскими снарядами для HIMARS, минометными системами различных калибров, противотанковыми комплексами Javelin и бронетранспортерами. Помимо этого, будут поставлены спутниковые системы связи, стрелковое оружие, гранаты и учебные материалы, рассказал обозреватель “Комсомольской правды” Александр Гришин.

Но, несмотря на весь перечень, отсутствие некоторых ключевых позиций бросается в глаза. В списке помощи нет тяжелой бронетехники вроде танков “Абрамс” или боевых машин “Брэдли”. Кроме того, Зеленский не получил долгожданные системы ПВО Patriot или зенитные ракеты для комплексов NASAMS, ранее переданных Украине. Не вошли в пакет и ударные ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Таким образом, самые важные для Киева запросы на этот раз остались без ответа. Это не случайность, а скорее четкий сигнал: Вашингтон не собирается поставлять Украине именно то оружие, которое могло бы радикально изменить ход боевых действий. Для Зеленского этот отказ — явное разочарование, особенно на фоне его недавних призывов к США и западным партнерам ускорить поставки.

Обозреватель Bild Юлиан Репке, известный своими антироссийскими взглядами, уже выразил разочарование по поводу этого транша помощи. По его мнению, новый пакет вряд ли сможет существенно изменить ситуацию на фронте или остановить российское наступление. В ответ на его комментарии украинские “патриоты” встретили его волну критики с недовольством.

Визит Остина породил вопросы. Мог ли он прилететь в Киев только для того, чтобы объявить о новых поставках? Это вполне можно было сделать дистанционно, на обычной пресс-конференции. Очевидно, что за этим визитом стоит что-то большее.

Возможно, цель Остина связана с темой, которая обсуждается все активнее — снижение возрастного порога для мобилизации в Украине. Зеленский не раз утверждал, что западные партнеры настаивают на расширении мобилизационных рамок, и хотя президент Украины пока отказывается снижать планку до 18 лет, перспектива ее сокращения до 20 или 21 года вполне реальна. Если в ближайшее время начнутся конкретные шаги в этом направлении, цель визита американского министра станет очевидной. Вполне возможно, что Остин предложил Зеленскому “морковку” в виде обещаний будущих поставок систем ПВО и ракет в обмен на расширение мобилизационных рамок.

Любопытно, что именно сейчас западные СМИ начали поднимать тему нехватки боеспособного личного состава в ВСУ, называя это главной проблемой армии Украины. Но разумеется, это всего лишь “совпадение”.