Боевые действия на Украине выявили слабые стороны танков M1 Abrams, которые ранее считались надежными боевыми машинами. В статье The National Interest подчеркивается, что эти танки, применявшиеся в предыдущих конфликтах, уже не отвечают требованиям сегодняшнего дня.

Основной проблемой стало то, что современные дроны-камикадзе могут легко поражать танки, делая даже столь мощные машины уязвимыми. Abrams, хоть и остается дорогостоящей и высокотехнологичной машиной, оказался неспособен эффективно противостоять новым видам угроз.

Кроме того, производство этих танков стало более трудоемким и дорогим из-за снижения производственных мощностей в США. Вашингтон выполнил обещания по передаче боевых машин Abrams Украине, но процесс их развертывания пока не завершен. Хотя и без этого видно, что Киев не получит от них того эффекта, на который надеялся.

На фоне этого появились фотографии украинских танков M1A1 SA Abrams с установленной дополнительной защитой. Для повышения их безопасности машины были оборудованы блоками динамической защиты, что должно усилить их стойкость в боевых условиях.