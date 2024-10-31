В российских миллионниках стоимость ипотечных кредитов на покупку жилья значительно превышает средние доходы горожан. Исследование, проведенное агентством “РБК-Недвижимость” на основе данных ЦИАН и Росстата, показывает, что для обслуживания ипотеки на однокомнатные квартиры в новостройках необходим доход, в два-три раза превышающий среднюю зарплату в этих городах.

Анализ был выполнен с использованием данных ипотечного калькулятора “Дом.РФ” и информации о средних ценах на квадратный метр жилья от сервиса ЦИАН. Для расчетов выбраны наиболее типичные квартиры площадью 37 квадратных метров. Рассчитывалась сумма ежемесячного платежа при ставке 25,4% на срок в 25 лет, при этом исходя из того, что первоначальный взнос составляет 30% от стоимости жилья.

Результаты исследования указывают, что для комфортного обслуживания ипотеки расходы должны составлять 50-60% от общего дохода домохозяйства. В таком случае банки обычно одобряют кредит без проблем. В Москве, например, для оплаты ипотеки необходимо около 346,4 тыс. руб. в месяц, в то время как средняя зарплата здесь составляет 133,5 тыс. руб. В Санкт-Петербурге и Казани ситуация аналогична — для обслуживания ипотеки требуется соответственно 235 тыс. руб. и 210,2 тыс. руб., при средних зарплатах в 90,5 тыс. руб. и 76,3 тыс. руб.

Самый большой дисбаланс между необходимым доходом для оплаты ипотеки и реальными зарплатами наблюдается в Казани, где разница составляет почти в три раза. Наименьшая разница зарегистрирована в Красноярске, где эти показатели различаются в 1,6 раза.

Эти данные свидетельствуют о том, что приобретение жилья в крупных городах России становится все более недоступным для среднестатистического гражданина, особенно в условиях растущих ставок по ипотеке.