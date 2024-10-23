Телефоны стали неотъемлемой частью повседневной жизни, однако немногие задумываются о том, как правильно их использовать, чтобы устройство прослужило как можно дольше. Специалисты из центра Gadjet Ufa поделились несколькими рекомендациями, которые помогут продлить срок службы аккумулятора смартфона и избежать преждевременных поломок.

Во-первых, важно всегда использовать оригинальные зарядные устройства. Это защитит аккумулятор от повреждений и обеспечит более стабильную зарядку. Эксперты также рекомендуют не допускать полного разряда батареи – лучше всего не разряжать устройство ниже 20%.

Особое внимание следует уделить и условиям, в которых происходит зарядка. Заряжать телефон в слишком жарких местах или под прямыми солнечными лучами не рекомендуется, так как перегрев может повредить батарею и сократить её срок службы.

Ещё один совет от специалистов – не обязательно ждать, пока батарея зарядится до 100%. Оптимальным уровнем считается 80-90%, после чего лучше отключить устройство от зарядки. Кроме того, если телефон не используется, его стоит отключить от зарядного устройства, чтобы избежать лишней нагрузки на аккумулятор.

Придерживаясь этих простых, но важных рекомендаций, можно существенно продлить жизнь смартфона и его аккумулятора.