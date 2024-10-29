В последние годы жизни Стивен Хокинг всё больше говорил о глобальных угрозах, стоящих перед человечеством, и призывал искать пути для его выживания за пределами Земли. Ещё в 2016 году в интервью BBC он высказал мысль, что, хотя вероятность катастрофы на Земле в ближайшие годы невелика, в долгосрочной перспективе угроза становится практически неизбежной, если человечество не примет меры. По мнению Хокинга, безопасное будущее требует расширения за пределы нашей планеты — создание колоний в космосе может стать ключевым шагом для выживания цивилизации, передает портал Newsweek.

Учёный, однако, уточнил, что в ближайшие сто лет построить полностью автономные поселения за пределами Земли будет трудно, и до тех пор человечеству нужно быть особенно осмотрительным. В список серьёзных рисков для жизни на планете он включил изменение климата, падение астероидов, ядерные конфликты, развитие искусственного интеллекта и пандемии. Все это должно стать причиной конца света к 2600 году, утверждал Хокинг.

Авторы публикации, перевод которой представлен Discover 24.ru, отмечают, что NASA тоже поднимает вопросы климатических изменений и предупреждает о необратимых последствиях глобального потепления, которые уже ощущаются. Агентство подчёркивает, что негативные воздействия будут усиливаться, если выбросы парниковых газов не сократятся. Однако оно остаётся оптимистичным, напоминая, что у человечества ещё есть возможность повлиять на будущие сценарии, уменьшив выбросы.

NASA также активно занимается исследованием околоземных объектов, которые могут угрожать Земле. В рамках своей программы планетарной обороны агентство запустило миссию DART, которая успешно изменила орбиту астероида Диморфос в 2022 году. Этот эксперимент продемонстрировал, что у человечества есть инструменты для отклонения потенциально опасных объектов.

На сегодняшний день NASA не видит значимых угроз столкновения с астероидами на ближайшие сто лет. Агентство не прогнозирует и конкретного сценария «конца света», утверждая, что конечный результат для планеты и человечества зависит от решений, которые мы принимаем сейчас. NASA подчёркивает, что, несмотря на серьёзные вызовы, от нашего ответственного подхода зависят возможные пути к благополучному будущему.