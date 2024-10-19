Над Киевом местные жители заметили беспилотный летательный аппарат необычной формы, сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале. По информации источника, дрон отличается от привычных моделей своей конструкцией.

«Этот БПЛА имеет более выраженные крылья, в то время как “Шахед” (так на Украине продолжают называть дроны “Герань”) напоминает треугольник», — говорится в сообщении.

Кроме того, авторы записи обратили внимание на совершенно другой звук дрона, который меньше напоминает “мопед”.

Ранее стало известно о пленении снайпера ВСУ Юрия Маслюкова в Курской области, который уснул в засаде и был взят в плен военнослужащими ВС РФ.

Также военнослужащий ВСУ Чмиль рассказал в плену, что командование сразу предупреждает боевиков о невозможности эвакуироваться из Курской области.