Украинский солдат Александр Чмиль, сдавшийся в плен российским войскам в Курской области, рассказал, что командование ВСУ заранее предупредило боевиков – эвакуировать никого не станут и путей отступления с территории российского региона нет. Когда стало ясно, что подразделение окаалось в тупике, бойцы решили добровольно сдаться.

«Командование сообщило, что эвакуации не будет, все пути перекрыты. Мы сразу отправились в ближайшую деревню, чтобы сдаться», — рассказал Чмиль в видео, опубликованном Минобороны России.

После сдачи в плен, украинского военного накормили, предоставили воду и сигареты. Это стало настоящим откровением для боевика, который пил до этого болотную воду. В подразделении ВСУ не было продовольствия, а также постоянно возникали проблемы с нехваткой боеприпасов.

Чмиль также отметил, что большинство его сослуживцев были старше 50 лет, а сам он был мобилизован, несмотря на учет в наркологическом диспансере.