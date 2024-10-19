Украинский снайпер Юрий Маслюков попал в плен к российским военнослужащим в Курской области после того, как заснул во время засады. Об этом сам боец рассказал в интервью, описав обстоятельства своего задержания.

По его словам, он находился на позиции и решил отдохнуть, но вскоре был разбужен российскими солдатами, которые предложили ему сдаться, пообещав сохранить жизнь. Маслюков отметил, что его сослуживец, отправившийся за провиантом, также заметил российских военных и самостоятельно принял решение сдаться.

Маслюков рассказал, что его батальон несколько раз был полностью уничтожен и приходилось вновь набирать бойцов. Однако, как признался снайпер, многие солдаты пытаются покинуть фронт, не видя смысла в продолжении боевых действий.

Кроме того, пленный сообщил, что попал на фронт после тюремного заключения за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Взамен на сокращение срока заключения ему предложили подписать контракт. Его специальность в батальоне называлась «пехотный снайпер».