Семейный отдых за границей становится для россиян всё более затратным удовольствием. Если раньше поездка в Турцию или Египет с системой «всё включено» была доступна большинству, то теперь лишь немногие могут позволить себе такую роскошь. И эксперты предупреждают, что ситуация может ухудшиться: в обозримом будущем поездки с детьми за рубеж окажутся по карману лишь единицам.

Главная причина резкого подорожания туров — ослабление курса рубля по отношению к доллару и евро. При сохранении этой тенденции внутренние курсы туроператоров могут достичь уровня 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро, сообщает Телеграм-канал ProfTourism. Несмотря на желание отказаться от расчётов в недружественных валютах, на практике это практически невозможно – большинство международных туристических рынков, за исключением китайского, работает именно с долларом и евро.

Таиланд, например, иногда ведёт расчёты в батах, но эта валюта нестабильна, и российским операторам приходится учитывать риски её колебаний. В итоге компании вынуждены прибегать к двойной конвертации, что также увеличивает их расходы и, соответственно, стоимость путёвок, передает портал 78.ru.

Экономическая нестабильность рубля — не единственная проблема. Военные конфликты на Ближнем Востоке добавляют новых сложностей. Воздушное пространство в некоторых зонах стало закрытым для полётов из-за угроз обстрелов, и авиакомпаниям приходится прокладывать маршруты с большими отклонениями. Это существенно увеличивает расходы на перелёты, и компенсировать их предстоит пассажирам через рост цен на билеты.

Специалисты считают, что если Центральный банк России не сможет стабилизировать рубль, то темпы выездного туризма будут снижаться, даже при увеличении числа прямых рейсов.