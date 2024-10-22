Обозреватель издания The Telegraph Дэвид Акс ранее предположил, что Россия не теряла напрасно времени и за последние 14 лет выпустила более 30 истребителей Су-57. Эти самолеты всё чаще привлекают внимание благодаря не только своим техническим характеристикам, но и участию в реальных боевых действия. Так, эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), ранее заявили, что сейчас это самый проверенный в боевых условиях истребителем пятого поколения.

Однако недавно в Сети появилось видео с полетом Су-57, которое вызвало волну новых обсуждений в экспертной среде. На кадрах самолёт был оборудован крылатыми ракетами, вероятно, Х-59, на внешней подвеске.

Американское издание Military Watch Magazine обратило внимание на то, что такое решение может значительно увеличить радиолокационную заметность самолёта. И хотя истребители пятого поколения проектируются для минимизации своего радиолокационного сечения, наличие вооружения на внешних подвесках все же приближает их к характеристикам самолётов четвертой генерации.

При этом эксперты не отрицают, что установка ракет на внешнюю подвеску может говорить о стремлении российских Военно-космических сил повысить эффективность каждого вылета. Даже принося в жертву радиолокационную невидимость истребителя.