Современные мошенники всё чаще поражают людей знанием их личных данных от имени и года рождения до контактных номеров. С таким набором информации злоумышленники производят впечатление, будто имеют доступ к закрытым базам. Но откуда берутся эти данные?

Эксперты объясняют, что значительную часть сведений, которые попадают в руки аферистов, люди сами оставляют в открытых источниках. Например, при регистрации на популярных сайтах или в приложениях можно случайно стать частью базы данных, которая затем продается или взламывается. Ещё одна угроза – этоконтактные данные, размещённые на сайтах компаний. Часто телефоны сотрудников становятся лёгкой мишенью для звонков.

Существуют и другие каналы утечки информации. Иногда сотрудники интернет-компаний или даже мобильных операторов могут передать базу данных третьим лицам. Кроме того, крупные агрегаторы услуг тоже нередко страдают от хакерских атак, что может привести к распространению конфиденциальной информации.

Как же можно защититься от назойливых звонков? Одним из вариантов является запрет на звонки с неизвестных номеров, хотя это и не всегда удобно, особенно когда вы ждёте доставку. Полезным советом будет использование двух SIM-карт: одну можно выделить для личного общения, а другую для регистраций в интернете. Так можно будет легко блокировать звонки с незнакомых номеров.

Если ваш оператор предлагает услугу блокировки спам-звонков, стоит воспользоваться ею – это дополнительная защита от нежелательных контактов.