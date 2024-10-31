Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru поделился своим мнением о значении железнодорожного моста под Одессой для исхода военных действий в регионе. По его словам, атака ракетами «Искандер» на мост, которую, предположительно, поддержали удары Воздушно-космических сил России, вызвала значительное беспокойство в Украине.

Матвийчук отметил, что Одесса, как важный портовый город, и связанная с ним портовая инфраструктура играют критическую роль для Вооружённых сил Украины. Он подчеркнул, что уничтожение таких ключевых транспортных узлов, как железнодорожный мост, может кардинально повлиять на исход боевых действий.

Эксперт также предположил, что в атаке могли использоваться беспилотники «Герань» и крылатые ракеты, что, по его мнению, могло создать дополнительные проблемы для украинской системы ПВО. Матвийчук особо подчеркнул стратегическую важность моста, который служил основным каналом поставок техники и вооружений с Запада на Украину.

В своих заключительных замечаниях эксперт выразил удовлетворение от результатов удара, указывая на то, что давно предупреждался потенциальный удар по этому объекту. Он также упомянул, что, хотя мост возможно восстановить, вряд ли кто-то предпримет такие шаги в ближайшем будущем.

Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины подтвердила, что был нанесен массированный ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, в результате которого было выпущено десять ракет. Министерство обороны России не предоставило комментариев по этому поводу.