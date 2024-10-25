После того как населённый пункт Серебрянка перешёл под контроль российских сил, украинские подразделения в этом районе столкнулись с серьёзными трудностями в управлении и координации. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что по данным разведки, украинские войска проявляют признаки дезорганизации.

Российские беспилотники зафиксировали случаи, когда украинские солдаты хаотично покидали свои позиции и перемещались на участки, где не было должной подготовки. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке предположил, что командование ВСУ не координирует эти перемещения, так как наблюдались перестрелки между самими украинскими подразделениями.

23 октября Министерство обороны России официально подтвердило, что населённый пункт Серебрянка перешёл под контроль российских сил, что могло усугубить трудности для украинских войск в этом районе.