Любая уважающая себя компания или интернет-магазин должны на сайте наладить интерактивное общение с посетителями и потенциальными клиентами. Для этой цели требуется нанимать дополнительный персонал – консультантов, администраторов, специалистов колл-центров, которые будут отвечать на вопросы, помогать с оформлением заявок, выполнять другие функции.

Впрочем, со всеми этими опциями сегодня способен справиться и искусственный интеллект для бизнеса lubava.ai, который отлично владеет русским языком и фактически не отличим от человека.

Функциональность чат-бота

Любава – это чат-бот для бизнеса, способный заменить не только весь колл-центр, вместе взятый, но еще и копирайтера, обычно отвечающего за формирование коммерческого предложения, агента по продажам и целый ряд других специалистов, выполняющих относительно простые и рутинные задачи.

Так, Любава GPT обладает следующими способностями:

мгновенно ответить на обращение клиента по любому каналу связи, включая интернет-мессенджеры, e-mail и прочие. При этом исключается человеческий фактор, когда консультант в нужный момент на минуточку отошел и пропустил важный вопрос от крупного заказчика;

рассчитывает смету на реализацию проектов, независимо от их сложности;

дает квалифицированные консультации о любых товарах и услугах, при этом отлично распознает и понимает разговорный русский язык, на лету схватывает, о чем говорит клиент;

готовит коммерческое предложение;

осуществляет запись к врачу на прием, бронирует номера в гостинице, столики в ресторане и билеты в авиа или ж/д кассе.

Выполнение этих и множества других функций искусственный интеллект для бизнеса осуществляет без выходных и перерывов на обед, а мгновенная реакция на обращения сразу добавляет 300 процентов к конверсии.

Помимо этого, Любава интегрируется с любыми CRM, мобильными приложениями, сайтами и программным обеспечением, что упрощает работу.

Как воспользоваться преимуществами чат-бота

Для получения доступа к искусственному интеллекту для бизнеса потребуется отправить заявку. Она дает возможность воспользоваться демо-версией, чтобы оценить функциональность, удостовериться в том, что чат-бот отлично справляется с обязанностями целого штата персонала.

Разумеется, ИИ потребуется информация о компании, а также:

правила и формулы, по которым будут рассчитываться сметы и составляться коммерческие предложения для потенциальных клиентов;

база ответов на вопросы по товарам и услугам компании;

скрипты менеджеров по продажам для работы как с новыми, так и с уже существующими клиентами;

данные об услугах, товарах и о самой организации.

Все эти сведениях можно легко загрузить в любом удобном формате. После этого Любава GPT сможет выполнять все упомянутые выше функции в полном объеме и исключит необходимость в найме, обучении, обеспечении социального пакета и достаточно высокой зарплаты для персонала.