Лучшие направления для путешествий в 2025 году определены: Камерун и Литва заняли верхние позиции в списке, составленном экспертами издательства Lonely Planet, известного своими путеводителями.

Первое место досталось Камеруну, который в 2025 году отмечает 65 лет независимости. Этот африканский уголок привлекает путешественников своими природными богатствами: нетронутыми пляжами Криби с белоснежным песком, живописными водопадами и небольшими рыбацкими деревнями, окруженными пальмами. Именно здесь, по мнению специалистов, можно насладиться девственной красотой природы.

На втором месте расположилась Литва. Страна привлекает своими густыми лесами, озерами и песчаными дюнами, которые создают неповторимый ландшафт для путешественников, предпочитающих спокойный отдых на природе.

Фиджи, с его кристально чистыми водами и изобилием свежих морепродуктов, замыкает тройку лидеров. В список также попали Казахстан, считающийся захватывающим направлением для любителей активного отдыха, и такие страны, как Лаос, Парагвай, Тринидад и Тобаго, Вануату, Словакия и Армения.

Эти направления были отобраны за уникальную природную красоту, культурные особенности и возможности для приключений, что делает их особенно привлекательными для туристов в предстоящем году.