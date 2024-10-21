На кадрах, снятых в Сумской области, видно, как российский беспилотник “Герань” летит на очень низкой высоте. Такой метод полета делает его практически неуязвимым для систем противовоздушной обороны, поскольку трудно засечь и поразить цель, движущуюся столь близко к земле.

Эти беспилотные аппараты активно применяются для атак на важные объекты, находящиеся в глубоком тылу украинских войск. Они поражают штабы, склады боеприпасов, технику и другие военные объекты. В этот раз Сумская область, как тыл украинских войск, стала целью таких атак. Ранее беспилотники “Герань” уже уничтожали важные инфраструктурные объекты, включая здание Службы безопасности Украины.

Модернизация “Гераней” позволяет им летать не только поодиночке, но и большими группами, что значительно увеличивает эффективность ударов. Кроме того, беспилотники теперь могут менять высоту полета от нескольких километров до минимальных десятков метров, что делает их более маневренными и труднодоступными для поражения. В некоторых случаях они даже оснащены камерами, что позволяет управлять ими в режиме реального времени и получать видеоданные во время миссий.

Такие дроны стали важным инструментом в атаках на военные объекты, и их применение продолжает расширяться.