Американский исследователь Люк Олд-Томас, аспирант Тулейнского университета, случайно наткнулся на древний город цивилизации майя, скрытый в джунглях мексиканского штата Кампече. О находке сообщает BBC. Олд-Томас сумел обнаружить потерянное поселение, изучая лазерные карты Земли с использованием технологии LIDAR, доступные в Google.

После внимательного анализа данных с использованием археологических методов он выделил структуру под джунглями, которая, вероятно, была крупным городом. По оценкам исследователя, численность его населения могла достигать 30-50 тысяч человек в период расцвета между 750 и 850 годами нашей эры.

Примечательно, что другие специалисты, ранее работавшие с этими картами, пропустили этот участок. Комплекс, который получил название Валериана, по своим масштабам уступает только Калакмулю — крупнейшему древнему городу майя. Исследователи идентифицировали три крупных объекта, сравнимых по площади с центром британского Эдинбурга. На территории комплекса удалось найти две площади с храмовыми пирамидами, спортивную площадку для игры в мяч и остатки водохранилища. Всего в районе было обнаружено 6 764 постройки различных размеров и назначения.

Ранее с использованием новых технологий археологи также обнаружили другой забытый город майя — Окомтун, расположенный на юге полуострова Юкатан. Тогда исследовательской группе пришлось преодолеть 60 километров через густые джунгли, чтобы добраться до этой находки.