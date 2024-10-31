Командир мотострелкового батальона 80-го танкового полка ВС России поделился информацией о необычном находке — подземном военном комплексе, который был обнаружен под лесопосадкой на территории противника. По его словам, оба входа в подземный город тщательно замаскированы зеленью, и в укрытии находились десятки украинских военнослужащих. Об этом сообщает RT.

«Эта лесопосадка простирается примерно на километр, — описал командир. — На одном конце вход, на другом тоже, а сверху только лес, под которым скрывается целый подземный город».

Ранее, в сентябре, украинский офицер по прозвищу Физик подтвердил потерю города Покровска, который служил важным логистическим узлом для ВСУ. Потеря этого пункта, по прогнозу американского издания Foreign Policy, может привести к серьезным экономическим последствиям для Украины, вплоть до кризиса.