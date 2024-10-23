Кофемашины от Porsche, стоимость которой превышает полмиллиона рублей, были полностью распроданы буквально за несколько часов после старта продаж. Об этом сообщил журнал «Автопилот».

Устройство, получившее название Porsche x La Marzocco Linea Micra, выпускается в двух вариантах дизайна. Один из них выполнен в оттенке Slate Grey и стоит около 6,5 тысячи долларов, что эквивалентно 519 тысячам рублей. Интересно, что этот же цвет использовался для покраски легендарного спорткара 911 Carrera RSR.

Другой, более дорогой вариант кофемашины, выполнен в стиле Martini, был оценен в 7 тысяч долларов, или 559 тысяч рублей.

Эта эксклюзивная кофемашина весит 19 килограммов и оснащена манометром, дизайн которого напоминает автомобильный тахометр. Особого внимания заслуживают поворотные ручки устройства они выполнены в стиле селектора выбора режима движения, как в современных спорткарах Porsche. Уникальная комбинация высоких технологий приготовления кофе и автодизайна привлекла внимание покупателей, что объясняет столь стремительный успех продаж.