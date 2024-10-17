Украина не имеет возможности создать ядерное оружие, утверждает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В беседе с РИА Новости он опроверг информацию, опубликованную в западных СМИ. По словам парламентария, у украинских властей нет ни необходимых материалов, ни компетенций, ни оборудования для производства полноценной ядерной бомбы. Однако он не исключил возможности создания так называемой «грязной бомбы».

«Создание полноценного ядерного оружия Украиной – это абсолютно нереально. У них нет необходимых ресурсов для этого. Все слухи о возможности создания атомного оружия из отходов ядерного топлива – это мифы, рассчитанные на недостаточно осведомленных людей», — подчеркнул Картаполов.

Тем не менее он отметил, что «грязная ядерная бомба» может оказаться в арсенале Украины. Однако Россия тщательно отслеживает любые потенциальные угрозы, а современные методики позволяют быстро выявить происхождение подобного боеприпаса.

Ранее в издании Bild (сайт заблокирован в РФ) появилась информация о том, что Украине может понадобиться всего несколько недель для создания ядерного оружия. Такое мнение выразил неназванный украинский чиновник, занимающийся вопросами поставок оружия. Однако военный аналитик Виктор Литовкин также подверг эти заявления критике, подчеркнув, что у Украины нет высокообогащенного урана и опыта в области создания атомного оружия.