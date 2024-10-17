Украина готова в короткие сроки создать ядерное оружие, если будет принято соответствующее решение. Об этом стало известно из сообщения Bild (сайт заблокирован в России), ссылающегося на источники в украинском правительстве. По словам представителя, работающего в сфере военных закупок, для реализации плана потребуется всего несколько недель.

Как сообщает издание, обсуждение данной возможности прошло несколько месяцев назад на закрытом брифинге, где присутствовал корреспондент Bild. Представитель Украины пояснил, что этот сценарий может стать реальностью в случае, если после завершения конфликта страна не получит членства в НАТО и столкнется с продолжением агрессии со стороны России. Он также отметил, что западным странам следует уделять больше внимания интересам Украины, а не только красным линиям России, передает РИА Новости.

Ранее о подобной возможности намекал и президент Украины Владимир Зеленский. В ходе своего визита в США он выразил мысль, что Украине либо потребуется ядерное оружие для защиты, либо новые союзники, так как нынешние международные договоренности не обеспечивают достаточного уровня безопасности.