Израиль задействовал более 100 самолетов, включая истребители F-35, для атаки на иранские военные объекты, сообщает Jerusalem Post. По данным иранского агентства ShafaqNA, однако, стратегические и ядерные объекты Ирана не являлись целями этих ударов.

РИА Новости передает заявление Jerusalem Post, где указывается, что атака происходила на расстоянии примерно 2 тысяч километров. Участвовали новейшие истребители-невидимки F-35, что подчеркивает высокотехнологичный характер операции.

Al Mayadeen, ливанский телеканал, уточняет, что удары не были нанесены по нефтяным объектам и аэропортам Тегерана — имени Имама Хомейни и Мехрабад. Иранское агентство Irna подтвердило, что оба аэропорта работают в обычном режиме, о чем также сообщают источники ТАСС.

Jerusalem Post утверждает, что иранская ПВО не смогла перехватить израильские ракеты, называя ситуацию «полным провалом» и утверждая, что не было ни одного успешного перехвата. В то же время иранские источники, такие как ShafaqNA и Al Mayadeen, опровергают это заявление, настаивая на том, что ПВО Ирана смогла отбить большинство атак.

Согласно информации от агентства Fars, удары были направлены на несколько военных баз к западу и юго-западу от Тегерана. Tasnim добавляет, что военные центры Корпуса стражей исламской революции, расположенные в этих районах, не пострадали. Кроме того, Jerusalem Post сообщает о нанесении ударов по городу Шираз.

В столице Ирана в момент атаки были слышны взрывы. Армия обороны Израиля подтвердила проведение операций по ударам по военным объектам на территории Ирана.