В 2023 году КНР существенно увеличила экспорт электротранспорта,, за счет чего нарастила свое влияние на европейском авторынке. Объем экспорта электрокаров достиг рекордного значения в 1,2 млн единиц, что соответствует показателю годового прироста в 77,6%. В связи с «зелеными» трендами ЕС, страны Европы вызывают у Китая особый интерес: их рассматривают в качестве площадки для сбыта китайских электрокаров.

Для укрепления собственного положения на рынке КНР, помимо наращивания объемов экспортной продукции, еще и занимается реализацией различных инвестиционных проектов на территории ЕС, что влияет на построение логистических цепочек.

Теперь Пекин вкладывает средства не только в развитие рынка комплектующих, но и в сферу производства ТС. Считается, что за счет перемещения автомобильной промышленности ближе к европейскому потребителю произойдет подъем интереса к данному сектору со стороны других поставщиков из Китая, что поможет сократить цепочку поставок.

Нужно сказать о том, что компании-производители, занимающиеся ввозом электрокаров в Европу, и организации, которые намерены локализовать производство, не одни и те же.

Поставки электрокаров из Китая в ЕС в большинстве своем обусловлены покупкой популярных европейских брендов и офшорингом производства.

Перенос производства в Европу обеспечит выход на местный рынок. Китайские компании при этом будут более продуктивно бороться с внутренней конкуренцией и ограничениями. Это поможет развить новые транспортные маршруты между Европой и Китаем, а также внутри ЕС.

Благодаря инвестициям Пекина Венгрия стала поставщиком не только батарей для электрокаров, но и самих ТС. Да, для действительно заметных показателей нужно время, но уже сейчас объем экспорта из Венгрии р.

Венгрия тоже имеет очень большой потенциал для развития внутреннего ж/д транспорта. Это связано в первую очередь с выгодным географическим положением страны и «зеленой повесткой» в странах Европы. В этих условиях железнодорожные перевозки особенно выделяются на фоне остальных видов транспортировки: они в 1,5 раза экологичнее морских, в 5–6 раз — автомобильных, в 25–30 раз — авиа. Так, АО «ОТЛК ЕРА» за 2023 год удалось уменьшить углеродный след более чем на 271 тыс. тонн: при этом поезда преодолели почти 11,5 млн километров (транзит груза по маршруту КНР—ЕС—КНР).

Реклама. АО «ОТЛК ЕРА».