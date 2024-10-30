31 октября, накануне Дня всех святых, в мире отмечают Хэллоуин. В последние годы этот праздник стал популярен и среди россиян, которые наряжаются в костюмы персонажей фильмов и нечистой силы. Однако у такого торжества есть и противники, особенно среди верующих. Как православным реагировать на праздничные мероприятия в офисе, рассказал иерей Илия Савастьянов, настоятель храма и советник главы Вологодской митрополии по миссионерскому служению.

По словам Савастьянова, у христиан есть два способа реагировать на Хэллоуин: выразить свою позицию прямо или спокойно проигнорировать происходящее. Он подчеркивает, что для христиан участие в праздновании Хэллоуина недопустимо, поскольку даже невинное прикосновение к образам нечистой силы может оставить негативный след.

Священник также предлагает объяснять коллегам смысл Хэллоуина и его связь с нехристианскими традициями. Взамен можно предложить более дружеские формы коллективного отдыха, такие как квизы, квесты или встречи в кафе. Для тех, кому хочется костюмированного праздника, Савастьянов советует выбрать нейтральную тематику, подчеркивая, что Велесова ночь, которую иногда предлагают как альтернативу Хэллоуину, тоже несет языческую символику и схожа с Хэллоуином по сути.

Хэллоуин, или All-Hallows-Eve, отмечается в преддверии Дня всех святых, который является христианским праздником, проводимым 1 ноября. Следом идет 2 ноября День поминовения усопших. Название «Хэллоуин» имеет свои корни в староанглийском «All Hallows’ Day», зафиксированном еще в 1556 году. Этот праздник также совпадает с древним кельтским Самайном, который отмечался в те же дни и символизировал приход Нового года для кельтов, демонстрируя связь между христианскими и языческими обрядами.