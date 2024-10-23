Прекращение ударов по энергетики со стороны украинских и российских ВС могло бы стать первым шагом на пути к завершению противостояния. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, передает издание The Financial Times.

Украинский лидер пояснил, что подобный шаг помог бы существенно снизить напряжённость и способствовал бы деэскалации.Договорённость по поводу прекращения ударов по объектам энергетики стала бы важным шагом в этом направлении. Также можно было бы заложить основу для дальнейших мирных переговоров.

Между тем, на фоне ухудшающейся ситуации в сфере энергетики, Украина в сентябре значительно сократила закупки электроэнергии. В этом месяце Киев потратил на импорт всего 83,1 миллиона долларов, что заметно меньше, чем в августе, когда сумма составила 136,3 миллиона долларов.

Отметим, что подобная инициатива Зеленского исключительно в его интересах. Многочасовые отключения электроэнергии надоели гражданам еще летом. Если же они начнутся в таких же объема зимой, когда световой день намного короче, просроченный лидер вполне может столкнуться с серьезными протестами.