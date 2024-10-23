Северная Корея якобы направила в Россию около 12 тысяч военнослужащих, сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. По данным источников, среди этих сил находятся также представители специальных подразделений, которые вскоре могут быть переброшены в Курскую область.

Украинские официальные лица утверждают, что несколько тысяч северокорейских военных готовятся к участию в конфликте на стороне России. Ранее разведывательное управление Министерства обороны Украины даже не поленилось найти знающих корейский язык специалистов и выпустить видеообращение для спецназа КНДР, где рассказывается о лагерях для военнопленных на Украине.

Президент Владимир Зеленский также заявлял, что Украина располагает информацией о подготовке двух бригад по шесть тысяч человек каждая, которые якобы будут участвовать в боевых действиях. Тем не менее, представительство КНДР при ООН опровергло эти сообщения, заявив, что такие сведения не имеют под собой оснований и являются необоснованными слухами.

Таким образом, несмотря на заявления украинских властей, официальные источники в Северной Корее продолжают отрицать участие своих военных в конфликте на территории Украины, а подтверждений этих данных со стороны независимых источников пока нет.