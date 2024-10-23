Украинское Главное управление разведки (ГУР) выпустило видеоролик, нацеленный на солдат Северной Кореи, которых, по высказываниям из Киева и США, якобы могут отправить для участия в боевых действиях на стороне России. Об этом сообщается в публикации на Telegram-канале «Политика страны».

В видео северокорейских военных призывают отказаться от участия в конфликте, сложив оружие в обмен на гарантии безопасности. Обращение подготовлено на двух языках — русском и корейском, чтобы охватить максимальную аудиторию.

Официальных данных, подтверждающих участие северокорейских солдат в боевых действиях в составе российской армии, пока не поступало. Представители Северной Кореи на уровне ООН ранее опровергали подобные слухи. Они назвали их необоснованными и утверждали, что это попытка ослабить взаимоотношения между Москвой и Пхеньяном.

Тем не менее, слухи о возможной отправке северокорейских военных в Россию продолжают циркулировать, создавая напряжение вокруг предполагаемого военного сотрудничества двух стран. Мало того, в Пентагоне уже заявили о наличии доказательств присутствия бойцов КНДР в зоне СВО, но по традиции эти доказательства не озвучили.