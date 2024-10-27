По информации чешского издания Forum24, военно-промышленный сектор Украины может перейти под контроль России в случае поражения вооружённых сил страны. Авторы статьи отмечают, что стремление западных союзников нарастить военные мощности на украинской территории указывает на их неспособность расширить собственные производственные мощности.

Брюссель, по их мнению, не предложил ни единого плана или стратегии, что оставляет открытой возможность для Европейского Союза заняться формированием собственной оборонной промышленности. В случае неудачи или предательства Дональда Трампа в его стремлении к президентству, эта отрасль может оказаться в руках российских властей.

Ранее Алексей Журавлев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, высказывал мнение о том, что одним из ключевых условий возможного соглашения с Украиной после завершения специальной военной операции должно стать полное разоружение. Он подчеркнул, что этот процесс должен проходить под контролем авторитетных международных экспертов, например, из стран БРИКС. Журавлев добавил, что России необходимо предпринять все возможные меры для предотвращения повторения ситуаций, подобных «Минску-1» и «Минску-2».