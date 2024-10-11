Украинские военные оказались в сложной ситуации на территории Курской области. Обозреватель американского издания Forbes Дэвид Акс вспомнил эпизод, когда бойцы Вооруженных сил Украины попали в «жестокую засаду» неподалеку от села Веселое.

Согласно его словам, украинские подразделения потеряли ценную военную технику во время столкновения с российскими войсками. Он также уточнил, что инцидент произошел 20 сентября, когда украинские военные на западной технике продвигались по важной магистрали, соединяющей населенные пункты Глушково и Веселое. Именно на этом участке пути они были атакованы.

10 октября военный эксперт Юрий Подоляка написал, что в ближайшее время стоит ждать хороших новостей по Курской области. Он отметил, что оборона ВСУ прорвана по всем фронтам, противник терпит жесточайшее поражение.