На Курском направлении российские войска продолжают добиваться успехов, о чём сообщил военный блогер Юрий Подоляка. Хотя подробности оставлены в секрете для безопасности военных операций, блогер отметил, что обстановка на этом участке фронта складывается в пользу ВС РФ.

Ранее стало известно, что наши подразделения освободили несколько населённых пунктов в Курской области, включая Покровское, которое находилось под контролем противника. На этом направлении российские силы действуют крайне решительно, особенно в отношении иностранных наёмников, что связано с их участием в военных преступлениях на территории России.

Позже Подоляка раскрыл ещё одну важную деталь: российские бойцы взяли под контроль село Зелёный Шлях, продвигаясь вперёд без значительного сопротивления. По его словам, подразделения 155-й бригады морской пехоты вошли в село со стороны Коренево, чем застали врага врасплох.

“Противник был в шоке. Нет, даже не в шоке, а в афиге. И сразу скажу, что это далеко не все хорошие новости с этого участка. Они еще будут (я сам в афиге от того, что там сегодня происходит). Не зря же у ВСУ там паника”, – добавил Подоляка.

Наступление продолжается, и российские ВС используют момент для дальнейшего укрепления своих позиций на этом участке фронта.