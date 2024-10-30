Ученые обнаружили, что африканские гигантские крысы могут стать недорогой альтернативой дорогостоящим технологиям для обнаружения контрабанды. Стоимость обучения такого грызуна составляет от 7 до 8 тысяч долларов, что значительно дешевле оборудования вроде рентгеновских и томографических сканеров. Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Conservation Science.

По словам представителей неправительственной организации Freeland Foundation, работающей над предотвращением незаконной торговли дикими животными, использование крыс для поиска запрещенных товаров может стать эффективным решением для правоохранительных органов, особенно в условиях ограниченных бюджетов. В ходе экспериментов грызунов обучали распознавать специфические запахи, такие как запах слоновьего бивня или африканского черного дерева, и игнорировать маскирующие вещества. При обнаружении контрабанды крысы тянули передними лапами за прикрепленный к одежде шарик и издавали сигнал, предупреждая своих дрессировщиков.

Гигантские крысы не только продемонстрировали высокую точность, но и показали, что могут долго сохранять обонятельную память и даже обнаруживать запах спустя месяцы после последнего контакта. Это делает их эффективными «детекторами», не уступающими служебным собакам. Ученые видят в этих грызунах потенциал для решения различных задач — от поиска мин до обнаружения возбудителей болезней, таких как туберкулез.

Африканские гигантские крысы, также известные как гамбийские, могут вырастать до одного метра в длину. Они уже обучаются обнаружению мин в некоторых африканских странах, где показали свою легкость в дрессировке и низкую стоимость содержания по сравнению с собаками. Однако, помимо своей пользы, эти крупные грызуны могут представлять угрозу: в местах, где есть скопления мусора, они способны на нашествия, а также известны случаи нападений на людей.

По оценкам Интерпола, нелегальная торговля продуктами дикой природы достигает до 20 миллиардов долларов в год, что делает ее одной из самых прибыльных и широко распространенных преступных сфер.