Зарядка смартфона через USB-порты в общественных местах может обернуться риском заражения устройства вредоносными программами. Об этом предупредил технический директор сервиса “Павербанки МТС Юрент” Илья Казаков в интервью для RT.

Казаков обратил внимание на схему, о которой недавно говорили в СМИ: мошенники подключаются к USB-портам, доступным в общественных местах, чтобы заражать устройства. При подзарядке в таких условиях хакеры могут устанавливать на гаджет вредоносное ПО, которое позволяет им получить доступ к личным данным, истории браузера и даже к паролям пользователя.

Особую настороженность, по словам эксперта, должно вызывать требование сопряжения устройства с зарядной станцией — это может сигнализировать об опасности.

Казаков также подчеркнул, что утечка данных возможна и при использовании стандартного зарядного кабеля, если в него встроен USB-накопитель. Такой накопитель способен запускать вредоносный код или предоставлять удаленный доступ к информации телефона. При использовании общественных зарядок стоит обращать внимание на кабели, которые тянутся из стендов или других поверхностей, особенно если их подключение не видно.

Для повышения безопасности эксперт советует регулярно обновлять операционную систему и установить надежное антивирусное ПО, чтобы минимизировать риск утечек при использовании общественных зарядных станций.