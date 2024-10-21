Николай Азаров считает, что у Киева нет реальных возможностей для создания ядерного оружия. В контексте недавних заявлений Владимира Зеленского о возможном ядерном статусе Украины, экс-премьер страны утверждает, что максимум, на что она способна, — это разработка так называемой “грязной бомбы”. Для ее создания могут быть использованы радиоактивные отходы.

Азаров подчеркнул, что вероятность создания “грязной бомбы” достаточно велика. В то же время другой бывший украинский политик, Владимир Олейник, сомневается, что Запад поддержит Украину в её стремлениях. Он полагает, что международное сообщество не заинтересовано в ядерном вооружении Украины и вряд ли окажет помощь в этом направлении.

Заявления Зеленского и комментарии экспертов поднимают серьёзные вопросы о реальных возможностях Киева в области ядерных разработок и о том, насколько такие шаги возможны в условиях международного давления.