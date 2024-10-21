Мужчины в возрасте 60 плюс, от которых украинские работодатели много лет отмахивались, вдруг стали чрезвычайно востребованными на рынке труда. Элла Либанова, возглавляющая Институт демографии и социальных исследований, объясняет это тем, что данная возрастная категория не подлежит мобилизации. Эта тенденция привлекает все больше внимания как внутри страны, так и за ее пределами, пишет немецкое издание Spiegel.

Либанова также обратила внимание на серьезное снижение рождаемости, вызванное затяжным конфликтом. В среднем на одну женщину в Украине сейчас приходится менее одного ребенка, что является самым низким показателем за всю историю страны. Тем не менее, по ее прогнозам, завершение боевых действий приведет к постепенному восстановлению демографической ситуации, и рождаемость может увеличиться до 1,5 ребенка на женщину.

Но для полноценного восстановления населения одной лишь естественной рождаемости будет недостаточно. Либанова убеждена, что Украине потребуется привлечение мигрантов, а также значительное улучшение условий жизни, чтобы страна могла вернуться к нормальному демографическому состоянию.

Среди предложений, которые она выдвигает, есть идея поднять возрастную планку для мобилизации до 30 лет. По ее мнению, молодые люди до этого возраста чаще создают семьи и становятся родителями, что может способствовать повышению рождаемости.

Кроме демографических проблем, Либанова акцентировала внимание и на разрушенной экономике страны. Множество предприятий прекратили работу, а по данным Министерства экономики, Украине необходимо привлечь 4,5 миллиона новых работников, чтобы начать восстанавливать экономику и преодолеть кризис.