Московский департамент образования заявил, что квадробинг не был включен в план профилактических мероприятий для школ. Об этом сообщили представители ведомства, комментируя слухи о проведении уроков на эту тему в столичных учебных заведениях.

Как передает РБК, власти города не давали школам указаний по организации профилактических бесед, связанных с квадробингом. В официальном заявлении департамента подчеркивается, что эта тема не значится в списке обсуждаемых вопросов на уроках.

Эти комментарии появились на фоне сообщений, поступивших от Telegram-канала «Новости Москвы», в котором утверждалось, что такие уроки всё же проводятся. По информации канала, на занятиях выступают учителя, психологи или инспекторы по делам несовершеннолетних, рассказывая ученикам о квадроберах и возможных рисках, связанных с этим явлением.

Канал «Осторожно, новости» даже опубликовал несколько фотографий с этих занятий. На одном из снимков можно увидеть учителя, стоящего перед классом, где на доске размещены материалы с надписью: «Кто такие квадроберы и чем опасно это увлечение». Также на других снимках были показаны памятки для родителей, содержащие информацию о квадробинге и предупреждения для подростков о правовых последствиях их действий.

Кроме того, учащимся напоминали об ответственности за те или иные поступки, которые могут привести к административным мерам. Эти меры направлены на профилактику и повышение осведомленности как школьников, так и их родителей о новом, потенциально опасном увлечении среди молодежи.

Вопреки этим сообщениям, департамент образования Москвы настаивает на том, что официального включения квадробинга в образовательные программы не было.