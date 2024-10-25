Итальянец Лучано ди Адамо пережил удивительный случай потери памяти после автомобильной аварии, в которую попал в 2019 году. Как сообщает Daily Mail, мужчина, которому на момент аварии было 63 года, очнулся, будучи уверенным, что на дворе 1980 год, а ему самому всего 24 года.

Он абсолютно не помнил последних 39 лет своей жизни. Когда Лучано попросил врачей позвонить его матери, они дали ему мобильный телефон, но он не понял, что это такое — ведь в его сознании был лишь 1980 год. Ещё более шокирующим для него стало осознание, что его мать давно умерла, а пожилая женщина, находящаяся в палате рядом с ним, — это его жена. Молодой мужчина, которого он увидел, оказался его сыном.

С тех пор прошло уже пять лет, однако Лучано всё ещё не может полностью восстановить утраченные воспоминания. Ему трудно привыкнуть к современной жизни, технологиям и Интернету, о которых он ничего не знал в своём сознательном прошлом.

Мужчина теперь пытается адаптироваться к реалиям XXI века, но процесс даётся ему нелегко, ведь его память словно остановилась в другой эпохе, и многие вещи, ставшие привычными для людей, для него остаются неизвестными.