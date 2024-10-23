Англичанка Кэтлин Хеннингс поделилась своим секретом долголетия, сообщает Daily Mail. В свой 105-летний юбилей она дала неожиданный совет, который, по её мнению, помог ей прожить долгую жизнь: пить пиво Guinness и избегать брака.

Кэтлин, родившаяся в Лондоне в 1919 году, отметила свой день рождения в кругу друзей и сотрудников дома престарелых, наслаждаясь своим любимым напитком бокалом пива. Она призналась, что любовь к Guinness у неё появилась благодаря родителям, которые впервые дали ей попробовать этот напиток, когда ей исполнилось 18 лет.

В честь знаменательной даты компания Guinness решила поздравить свою преданную поклонницу и преподнесла ей персонализированную корзину с сувенирами и ящик её любимого стаута. Организаторы праздника выразили радость по поводу того, что смогли стать частью этого важного события, отметив, что их цель создавать незабываемые моменты для таких людей, как Кэтлин.

Эта история показывает, что иногда долголетие способны обеспечить совсем простые радости жизни.